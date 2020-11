Pepe assinou contrato ao lado de Pinto da Costa, Sérgio Conceição e Jorge Mendes

Internacional português contou com a presença da família, mas também do presidente e do treinador do FC Porto e ainda do empresário, Jorge Mendes.

Na tarde desta quarta-feira, Pepe rubricou contrato com o FC Porto até 2023 e teve direito a uma cerimónia no Estádio do Dragão, onde contou com a presença de figuras importantes na vida do defesa-central.

Acompanhado da mulher e das duas filhas, Pepe prolongou o vínculo com os dragões também ao lado de Pinto da Costa, Sérgio Conceição e ainda do empresário Jorge Mendes.