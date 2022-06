Pepe assinala final da carreira de Bruno Alves: "Foi uma honra"

Foram colegas de posição no FC Porto e na Seleção.

Pepe, defesa-central do FC Porto e da Seleção portuguesa, destacou os momentos vividos com Bruno Alves, que no domingo anunciou o ponto final na carreira de futebolista. Os defesas-centrais partilharam balneário nos azuis e brancos e na equipa das Quinas.

"Grande Bruno Alves! Foi uma honra termos partilhado tantos momentos! Confio e desejo que o que se segue te traga muitas alegrias e êxitos!", assinalou Pepe, nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepe (@official_pepe)

Bruno Alves, 40 anos, representou em 2021/22 o Apollon Smyrnis, da Grécia, onde fez 19 jogos. Passou ainda por Parma, Rangers, Cagliari, Fenerbahçe, Zenit, FC Porto, AEK, V. Guimarães e Farense, os três últimos por empréstimo dos dragões.

No currículo tem um Europeu conquistado por Portugal, quatro campeonatos portugueses ao serviço do FC Porto, três Supertaças e outras tantas Taças de Portugal, também pelos dragões. Foi igualmente campeão na Rússia e Turquia.