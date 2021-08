Pepê, as conversas com Telles e um rival e o chegar ao FC Porto: "Queria vir logo..."

Reforço do FC Porto em entrevista à revista Dragões.

Valor pago pelo FC Porto é motivo de pressão ou motivação? "De motivação, sem dúvida alguma. Um clube com a grandeza do FC Porto investir e apostar em mim é algo que motiva bastante para poder crescer e retribuir isso dentro do campo."

Conhecimento sobre o FC Porto: "Conhecia muitas coisas, ainda para mais depois de ter falado com o Alex [Telles], que me disse muitas coisas boas a respeito do clube. Eu estava ciente da grandeza do FC Porto, é um clube que luta sempre com os grandes da Europa e isso é muito importante. É algo que me motivou ainda mais quando decidi vir para cá."

Primeiro jogo que viu do FC Porto: "Via vários. Mesmo antes de a transferência se ter concretizado acompanhava bastante o futebol europeu e também o campeonato português. Mas não sei precisar qual foi o primeiro jogo que vi. Desde o início da especulação comecei a acompanhar e a tentar aprender cada vez mais, a aperceber a forma de jogar e as características do FC Porto.#

Chegar ao FC Porto: "Era algo que queria muito, queria vir logo para cá. Não digo que me tenha afetado ou prejudicado dentro do campo lá no Brasil."

Clube potencia brasileiros: "O FC Porto é um grande clube, um dos maiores da Europa e do mundo. Tal como o Alex Telles comentou comigo, é um clube onde todo o plantel te abraça desde o momento em que chegas. A cidade recebe-te muito bem, é algo que dá muita tranquilidade para podermos fazer o que melhor sabemos, que é jogar futebol. É algo que, sem dúvida, motiva cada vez mais jogadores a virem para cá.

Conversa com Cebolinha e Tabata: "Conversei um pouco com eles. O Everton comentou comigo, quando estava na seleção, que o fuso horário daqui era um pouco complicado. O Tabata também me disse que eu ia gostar muito de Portugal, que era um campeonato muito acirrado, muito forte e isso é bom para qualquer jogador."