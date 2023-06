Pepê aproveita férias para assistir a jogo de ex-clube e teve motivos para sorrir

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Grémio venceu o América Mineiro por 3-1

Pepê está a gozar um período de férias em Porto Alegre, no Brasil, antes de regressar ao trabalho no FC Porto, mas nem por isso consegue desligar do futebol.

O jogador portista aproveitou a viagem para assistir a uma partida do seu ex-clube, o Grémio, frente ao América Mineiro. A equipa da casa venceu por 3-1, deixando o jogador com motivos para sorrir.

Pepê partilhou nas redes sociais o momento.