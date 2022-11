Pepê após o FC Porto-Atlético Madrid: "Podíamos ter marcado mais golos, mas já está ótimo"

Declarações de Pepê no final do FC Porto-Atlético de Madrid (2-1) da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Fomos firmes, entrámos focados e conseguimos um resultado importante. É claro que podíamos ter marcado mais golos, mas já está ótimo."

Liderança: "Foi muito importante ficar no primeiro lugar, até porque não começámos bem. Mas só dependia de nós. Temos de manter os pés no chão porque temos um jogo importante já este fim de semana e temos de manter o foco no campeonato"

Provar ser melhores que o Aleti: "Queríamos mostrar isso a nós. Sabemos da qualidade deles, mas também temos grandes jogadores. Fizemos o que o míster pediu e obtivemos um grande resultado".