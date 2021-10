Pepe após a vitória contra o Milan: "Não somos a equipa que jogou contra o Liverpool"

Declarações do internacional português, no final do encontro com o AC Milan (1-0).

Jogo: "O espírito esteve sempre bom. Sabíamos que seria um jogo difícil. Não somos a equipa que jogou contra o Liverpool. Tivemos muita humildade em campo, solidariedade incrível. Fizemos tudo para conseguir a vitória."

Entrada: "Tivemos bastantes ocasiões, especialmente na primeira parte. Entrámos muito bem, a tentar anular o jogo do AC Milan. Tivemos grande entrega, grande paixão."

Importância: "Era um jogo extremamente importante. Temos mais. Ainda temos uma caminhada até ao jogo contra o Milan."