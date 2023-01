Pepe apontado ao Al-Nassr: convicção do FC Porto aponta para continuidade e renovação

Central portista sente-se em casa no Dragão, aprecia trabalhar com Sérgio Conceição e está comprometido com o projeto desportivo. Só mesmo uma proposta multimilionária o faria repensar.

Cristiano Ronaldo foi apresentado como jogador do Al-Nassr esta semana e começam a surgir notícias sobre os alegados planos do jogador na Arábia Saudita. Nesse sentido, o diário espanhol "Marca" garante que o avançado pediu a contratação de Pepe aos responsáveis do clube. O capitão do FC Porto tem contrato até ao fim desta época e Pinto da Costa afirmou recentemente que o central terá as portas do clube abertas enquanto quiser continuar a jogar.

Pepe está comprometido com o FC Porto e só mesmo uma proposta com valores estratosféricos - e sabe-se que dinheiro não é problema para o emblema saudita - poderão levar o internacional português a repensar o projeto desportivo que tem na Invicta. Por isso, neste momento, a continuidade do capitão no Dragão é o cenário mais provável. Pepe quer ajudar o FC Porto a conquistar o bicampeonato e as restantes provas em que está inserido, e o clube também não conta perder o seu jogador mais experiente até final da temporada. Aliás, a renovação do contrato para lá deste ano está em cima da mesa, embora só deva ser colocada no papel mais para a frente.

Pepe, que no próximo mês completa 40 anos, é um amigo próximo de Ronaldo, numa relação que se fortaleceu ao longo das oito épocas (2009/10-2016/17) juntos no Real Madrid, além da Seleção Nacional. CR7 poderá apresentar alguns argumentos de peso para tentar convencer Pepe a acompanhá-lo nesta aventura das arábias, mas há muitos fatores a ponderar. O defesa continua a recolher elogios pelo desempenho e espírito competitivo, mas não será propriamente fácil convencê-lo a deixar a Invicta. Pepe está profundamente ligado e grato ao FC Porto, clube que o projetou para altos voos e o recebeu de volta em 2019. Além disso, aprecia muito trabalhar com Conceição e, por último e não menos importante, há a questão familiar. Pepe foi pai pela terceira vez em setembro e uma mudança tão radical, mesmo com o Al-Nassr capaz de garantir todos os benefícios, poderá não ser a opção mais desejada neste fase. Além disso, o emblema saudita só pode ter oito estrangeiros no plantel e para a entrada de CR7 já terá de sair um no imediato, que poderá ser o ex-FC Porto Aboubakar.