Pepe ainda em tratamento, mas Marchesín é boa notícia para o FC Porto

FC Porto prepara o encontro com o Gil Vicente

Guarda-redes argentino fez esta quarta-feira treino integrado condicionado, dando assim mais um passo no processo de recuperação.

O FC Porto realizou esta quarta-feira mais um treino de preparação para o encontro em Barcelos, com o Gil Vicente, sendo de destacar Marchesín. O guarda-redes argentino fez treino integrado condicionado, depois de na véspera ter feito somente tratamento e ginásio.

Já no que toca a Pepe, o central continua a realizar tratamento, com Marcano a figurar como o provável substituto, ao lado de Mbemba, no encontro da sétima ronda da Liga Bwin.

O plantel volta a treinar na manhã de quinta-feira, com Sérgio Conceição a fazer a antevisão a partir das 12h00. O jogo com o Gil Vicente tem início às 21h15 de sexta-feira.