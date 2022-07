Pepê adaptado ao FC Porto: "Temos o objetivo de fazer ainda melhor este ano"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações de Pepê aos meios de comunicação do emblema azul e branco, no estágio da formação comandada por Sérgio Conceição no Algarve.

Ainda no início: "Sabemos que o mais difícil ainda está para vir. Estamos a fazer uma boa pré-temporada e sabemos que a exigência é muito alta. Temos de nos dedicar ao máximo para podermos fazer uma grande época."

Adaptação: "Quando cheguei senti alguma dificuldade, principalmente devido às diferenças entre o futebol sul-americano e o europeu. Agora já me sinto mais adaptado, tenho uma amizade muito grande com todos os meus companheiros e isso tem-me ajudado bastante."

Foco total: "Fizemos uma grande época, mas temos o objetivo de fazer ainda melhor este ano. Temos de nos preparar mais e de entrar ainda mais focados porque só assim conseguiremos grandes feitos."

Ansioso pelo regresso à competição: "Ficar assim tanto tempo sem jogar é um pouco chato, mas estamos a preparar tudo para podermos voltar o mais fortes possível."

Adeptos: "A energia que os adeptos nos transmitem ajuda a que nos mantenhamos ligados e concentrados quando estamos em campo. Por isso é que sentimos a sua falta e temos saudades deles."

Melhorar: "Vou dar o melhor de mim, procurar ser melhor do que fui na época passada e evoluir cada vez mais para poder ajudar os meus companheiros."

União: "O ambiente é muito bom, estamos todos unidos e isso é o mais importante para formar um grupo de campeões."

Equipa vai dar sempre cem por cento: "Da nossa parte nunca irá faltar dedicação. Vamos procurar fazer uma grande época, estamos a dar o máximo para podermos corresponder às expectativas de todos."