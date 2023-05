Tudo aconteceu já perto do minuto 90 do encontro entre FC Porto e Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Colombatto, médio argentino da formação minhota, estava a ser assistido no relvado, quando Pepe, que se encontrava por perto, ficou visivelmente alterado. No vídeo que pode ver abaixo, percebe-se que o central do FC Porto, numa conversa com Ivo Rodrigues, acusa o adversário de lhe ter chamado macaco.