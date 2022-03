Pepê aborda adaptação à Europa e a polivalência no FC Porto: "Quero é corresponder"

Pepê, avançado do FC Porto, foi o porta-voz do grupo na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Lyon, na quinta-feira, a partir das 20h00.

Expectativas: "As expectativas são as melhores possíveis. Estamos a trabalhar bem para ir lá e conseguirmos o apuramento."

Adaptação à Europa: "Quando estava no Brasil já acompanhava o campeonato português e aqui o futebol é muito mais intenso. No início foi um pouco difícil, estava ansioso para demonstrar o meu trabalho e o meu potencial, mas graças ao mister Sérgio Conceição e aos meus companheiros, que me têm ajudado, estou a poder ajudar cada vez mais a equipa."

Polivalência: "No Brasil tive um ou outro jogo que joguei a lateral e estou preparado para dar o meu melhor para jogar seja na direita ou na esquerda. Quero é corresponder. No início senti alguma ansiedade, mas agora está a correr melhor e estou a ajudar o grupo."