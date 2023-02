Pepê, a titularidade e as baixas: "Independentemente de quem jogue..."

Declarações de Pepê, jogador do FC Porto, após o triunfo na receção ao Vizela, 2-0, em jogo da 19.ª jornada na Liga Bwin.

Importância de desbloquear o marcador: "Sabíamos da dificuldade que a equipa deles ia proporcionar. É uma equipa que fecha bastante o espaço por dentro, tínhamos de ter calma com bola, foi o que fizemos. Fomos trabalhando, rodando, como foi trabalhado pelo míster. Conseguimos, numa pressão alta, recuperar a bola ao adversário e fazer o primeiro golo que deu mais segurança para fazer o nosso trabalho."

Ausências: "A nossa equipa tem muita qualidade e muitos jogadores. Independentemente de quem jogue, vai dar conta do recado, vai proporcionar situações diferente durante o jogo. Claro que há a situação do ritmo de jogo, mas temos confiança total em todos os jogadores e no trabalho de cada um para continuarmos a fazer o nosso melhor."

Titularidade: "Estamos no FC Porto, é uma grande equipa. Temos de dar o nosso melhor dia após dia. Este tempo que fiquei de fora procurei continuar a trabalhar para melhorar as qualidades e a trabalhar no meu melhor para quando tivesse oportunidade aproveitar da melhor forma possível."

Sporting na próxima jornada, com Taça de Portugal pelo meio: "Nós olhamos para o próximo jogo sempre como uma final. Temos de descansar bem, sabemos que temos um jogo muito importante na quarta-feira, o nosso foco agora é no Académico de Viseu. Temos de continuar a trabalhar para depois desse jogo pensar no Sporting."