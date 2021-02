Pepê a tempo inteiro na goleada aplicada pelo Grémio ao Botafogo

Extremo já assegurado pelo FC Porto foi titular na equipa de Porto Alegre.

O Grémio teve na segunda-feira uma noite bem produtiva no plano ofensivo frente ao já despromovido Botafogo. Em partida da 35.ª jornada do Brasileirão, a equipa de Porto Alegre venceu por 5-2 no Rio de Janeiro, num encontro em que Pepê, extremo já assegurado pelo FC Porto para 2021/22, foi titular.

O triunfo dos visitantes começou a ganhar forma logo aos sete minutos de jogo: Alisson abriu o marcador e, aos 17', Jean dilatou a vantagem "gremista".

Diego Churín, aos 54', de grande penalidade, fez o 3-0, com Rafael Navarro a reduzir aos 56'. Matheus Henrique sentenciou o encontro para o Grémio com um "bis", aos 74' e 78' minutos, e Matheus Babi fechou as contas com o segundo tento do Botafogo, aos 82'.

Pepê cumpriu os 90 minutos de jogo na ala esquerda do ataque do Grémio e o portal Globoesporte atribuiu-lhe nota 7 (em 10).

Com este resultado, o Grémio passou a somar 56 pontos e é sexto classificado a três jornadas do fim da Série A do campeonato brasileiro. O Botafogo é o lanterna vermelha da competição e já se encontra matematicamente despromovido à Série B.