Pepe: "A minha felicidade é acordar e ir treinar para o Olival"

Declarações de Pepe na antevisão do FC Porto-Tondela, partida da final da Taça de Portugal que se realiza este domingo a partir das 17h15

Este título poderá ser um dos últimos: "Não [risos]! Fiz bastantes jogos no ano passado, se não me engano 41 ou 51 [n.d.r. 40]. Neste levo já 32 ou 33, por isso agradeço ao meu treinador que exige muito de nós no treino e dá-nos a possibilidade de aprender sempre no treino. Sinto-me um privilegiado por poder competir aos 39 anos, porque assim o meu treinador entende que exige sempre muito de mim e dos meus companheiros."

Favoritismo frente ao Tondela: "São competições completamente diferentes, na Taça é a eliminar e o Tondela provou o seu valor. Respeitamos muito o Tondela. Temos de ser fiéis ao nosso percurso durante a época, porque vamos competir com uma boa equipa, que tem o seu mérito de estar na final da Taça de Portugal."

Foi a melhor temporada: "É difícil dizer qual foi a melhor temporada, mas sinto-me feliz por poder, com esta idade, ter a capacidade de ajudar o clube e os companheiros, de estar num clube que me proporciona momentos inesquecíveis, como ganhar um título nacional e estar na final da Taça de Portugal. Já estive em três e ganhei duas, é sempre especial. A minha felicidade é acordar e ir treinar para o Olival, fazer o que mais amo, por me isso me dedico ao máximo nesta profissão."