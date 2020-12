Pepe, a inovação e a longevidade: "Eu e Ronaldo, às duas da manhã..."

Central e capitão do FC Porto falou sobre a evolução do futebol ao longo dos últimos anos.

Aos 37 anos, Pepe é capitão de equipa do FC Porto e uma das principais figuras do plantel azul e branco.

Apesar de, neste momento, estar a tentar debelar uma lesão, o central começou a presente época em bom plano e, em declarações numa palestra sobre inovação no Web Summit 2020, falou sobre a evolução do futebol, da influência de novos métodos e de alguns dos segredos para a sua longevidade.

"Procurei sempre onde poderia melhorar depois de um jogo, a nível de recuperação para o jogo seguinte. Lembro-me de estar com o Cristiano [Ronaldo] no Real Madrid e chegávamos às duas da manhã e íamos fazer água fria. Hoje são as máquinas de frio que ajudam na recuperação", lembrou Pepe, que salienta a importância de, ao longo da sua carreira, ter encontrado e trabalhado com "pessoas inovadoras".

"Foi a minha busca da perfeição que fez com que hoje possa ter 37 anos e tenha renovado o meu contrato com o FC Porto por mais dois. Foi muito pelo trabalho que fiz no início da carreira e continuo a fazer até hoje", rematou Pepe.

Além do FC Porto, o veterano defensor representou, como profissional, Marítimo, Real Madrid e Besiktas.