Pepe a fazer faísca e história no FC Porto aos 38: "O Deco nem tocou na bola..."

Central portista está de parabéns e no sábado escreve o seu nome na história portista: será o mais velho de sempre num clássico. Em Portugal, só Veloso o fez com mais idade.

Pepe está de parabéns. O central do FC Porto cumpre esta sexta-feira 38 anos e no sábado vai tornar-se no primeiro jogador da história do clube a participar num clássico com essa idade. Além disso, já é o sexto mais velho a atuar no campeonato português, descontando os guarda-redes cujas carreiras, habitualmente, têm uma longevidade maior.