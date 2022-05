Pepe a dupla com Mbemba: "Nem sei vou jogar..."

Pepe com Mbemba

Declarações de Pepe na antevisão do FC Porto-Tondela, partida da final da Taça de Portugal que se realiza este domingo a partir das 17h15

Pode ser o mais velho a ganhar a dobradinha: "Primeiro há que disputar 90 ou 120 minutos. Respeitamos muito o Tondela, porque também tem o seu mérito em chegar a uma final, deixou várias equipas para trás. Fico feliz por poder ganhar, trabalhamos sempre com esse intuito e é por isso que estou aqui hoje com o meu clube para poder conseguir mais um título. A equipa trabalhou muito forte durante a semana para conseguir esse objetivo."

Final de 2006: "Todas as finais são importantes, cada uma tem o seu significado, amanhã terá o de ganhar a segunda competição mais importante de Portugal. Trabalhamos com muito empenho e concentração, o significado é quando ganharmos, se Deus quiser, poder festejar com todos."

Dupla com Mbemba, que se despede do FC Porto: "Nem sei vou jogar, está aqui o míster, somos 25 ou 26 no plantel e o Manafá está lesionado. Amanhá é que sabemos antes de sair para o estádio. O foco foi trabalhar ao máximo para dar uma 'complicação' ao nosso treinador, o forte da nossa equipa é esse, o coletivo, foi trabalhar em cada treino como se fosse um jogo."