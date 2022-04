"Penso que a decisão mais difícil de Pinto da Costa foi ter de substituir Pedroto"

O JOGO inicia uma série de quatro entrevistas - uma por cada década de liderança de Pinto da Costa no FC Porto - com personalidades ligadas ao clube. Luís César, ex-secretário técnico, é o primeiro. A viagem prossegue amanhã, com o "Capitão" João Pinto.

Pinto da Costa completa, no domingo, 40 anos desde que foi eleito presidente do FC Porto pela primeira vez e, por isso, O JOGO inicia, hoje, uma série de quatro entrevistas - uma por cada década - com personalidades ligadas ao clube, que passam em revista os momentos mais importantes vividos pelo líder dos dragões.

A primeira é Luís César, ex-secretário técnico do clube, cargo que desempenhou durante mais de 30 anos, a convite de Pinto da Costa. Encontrámo-lo na Confeitaria Tavi, a que chama de "segunda casa", para uma conversa centrada no período entre 1982 e 1992.