"Penso no clube e em fazer bons jogos. Depois, se for ao Mundial, ficarei muito feliz"

Otávio, médio do FC Porto, foi o porta-voz do plantel portista na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid, relativo à sexta e última jornada da Liga dos Campeões e que está marcado para as 17h45 de terça-feira.

O FC Porto não foi feliz nos últimos jogos com o Atlético de Madrid. Isso aumenta a motivação para este jogo?

"A motivação é a mesma que entrámos nesses jogos e sempre que vestimos esta camisola do FC Porto. Vai ser um bom jogo e queremos conquistar os três pontos, independentemente de já estarmos qualificados, mas também queremos ficar em primeiro lugar no grupo."

Em que podem ajudar os 251 jogos que o Otávio tem ao serviço do FC Porto neste momento que a equipa atravessa?

"Os 251 jogos já passaram, só penso no Atlético de Madrid. Vou tentar ajudar a equipa da melhor maneira possível e vou dar o eu máximo, assim como os meus colegas. Se Deus quiser, vamos conquistar o primeiro lugar no grupo."

Que explicações encontra para estas oscilações de resultados e de exibições entre os jogos do campeonato e da Liga dos Campeões?

"Temos de mudar o chip da Champions para o campeonato. O nosso grande objetivo é sempre o campeonato, mas infelizmente, depois de uma vitória bem conseguida na Champions, não conseguimos o mesmo no campeonato. Mas já passou e há que focar no Atlético de Madrid para voltar às vitórias."

O que espera do Atlético de Madrid?

"Sabemos a maneira como vamos entrar em campo, isso é o que nos interessa. O Atlético de Madrid é uma equipa bastante agressiva e defensiva, mas também têm muita qualidade na frente e querem ganhar para chegar à Liga Europa, porque correm o risco de ficar fora. Temos de pensar em nós e naquilo que temos de fazer. Tenho a certeza que vamos fazer um grande jogo amanhã."

Festejaram no avião o empate do Atlético de Madrid, contra o Bayer Leverkusen. Esperavam já estar qualificados?

"Sinceramente, pensávamos que o apuramento seria decidido na última jornada. No momento penálti [falhado por Carrasco], mesmo a acabar o jogo, não teve como segurar as emoções. Conquistámos um objetivo, mas amanhã é um jogo muito importante para o clube e para nós. Queremos os três pontos e conquistar o primeiro lugar."

A poucas semanas do Mundial, afeta a forma com encaram os jogos?

"Acho que não, porque qualquer jogador que queira estar mo Mundial tem de estar bem no seu clube. É isso que tento fazer, tentando jogar o máximo de jogos e de minutos. Não penso se vou lesionar-me. Se acontecer, será uma infelicidade que pode acontecer a qualquer um. Penso é no clube e em fazer bons jogos, depois, se estiver na lista final para o Mundial, ficarei muito feliz."