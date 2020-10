Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo da terceira jornada da I Liga frente ao Marítimo.

Como lida com as notícias da presença de público nos jogos da Seleção?

"Em relação ao público, já falei várias vezes sobre a falta de público. Pelo ambiente, mas também pelas receitas do próprio clube, é muito importante que o público regresse. Agora, em relação ao timing e percentagem não me cabe a mim comentar. Posso estranhar nalguns países e jogos a presença mesmo numa percentagem reduzida, e na Liga vai haver este jogo nos Açores com público. É um tema delicado e difícil para toda a gente".

Tondela queixou-se de antijogo do Marítimo. Preocupa-o o facto de os madeirenses poderem jogar com essa postura?

"Conheço o Lito há alguns anos. Para lá da inteligência que ele tem, em termos táticos também a tem e saberá fazer o seu melhor. Confio na sua inteligência para não fazer algo que envergonha o futebol português. Somos das ligas com menos tempo útil de jogo. Isso é um problema que merecia outro tipo de discussão. Poderão haver vários motivos para que esses dados sejam o que são. O que eu espero é que neste tipo de situações haja coragem por parte dos árbitros, para dar 15 ou 20 minutos a mais no final do jogo. Há situações que não podemos passar por cima delas. Poderá haver um jogador no chão e não podemos deixar a equipa médica entrar. O árbitro é que tem de perceber. Não quero amarelos aos adversários ao minuto 90. Não vale a pena. Neste momento, quero acabar este tema como comecei. Pelo que conheço do Lito, nunca necessitou de antijogo para ser competitivo."

Mercado: "Vou ser repetitivo, mas o mercado fica ali à porta com o cão."