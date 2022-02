Pela segunda vez consecutiva, Vitinha é eleito Jogador do Mês da Liga Bwin

Arrecadou o galardão em dezembro e volta a fazê-lo em janeiro. Vitinha, médio do FC Porto, é o Jogador do Mês da Liga Bwin.

Vitinha, médio do FC Porto, foi eleito Jogador do Mês de janeiro da Liga Bwin. O jovem português somou 19,74% dos votos dos treinadores do principal escalão e superou Luis Díaz, avançado que trocou os dragões pelo Liverpool, com 16,45%, e Samuel Lino, extremo do Gil Vicente, que também arrecadou 16,45% dos votos.

O centrocampista dos azuis e brancos também recebeu este prémio relativo ao mês de dezembro. Em ambos os meses, "bisou" ainda ao ser considerado o melhor médio do campeonato.

O FC Porto realizou quatro jogos para a Liga Bwin em janeiro e venceu os quatro. Vitinha foi titular em todos eles.