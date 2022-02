"Pegámos no carro do Sérgio Conceição e cobrimos com post-its a dizer 'chato'..."

O médio Pedro Tiba contou uma brincadeira feita pelo plantel do Braga a Sérgio Conceição num dia de aniversário do então técnico dos arsenalistas.

Pedro Tiba, médio do Lech Poznan, cruzou-se com Sérgio Conceição no Braga e conta que o agora treinador do FC Porto é o "mais exigente" com quem já trabalhou.

"O Sérgio Conceição foi o treinador mais exigente que tive até hoje, sem qualquer dúvida, mas foi alguém que me fez crescer muito. Não há tempos mortos com ele. Lembro-me de que nas duas últimas semanas tínhamos de estar às seis da manhã no estádio para trabalhar com a Susana Torres, uma psicóloga, em grupo e individual. O Sérgio Conceição é sempre uma figura no bom sentido, que transparece exigência o tempo todo", explicou o português, de 33 anos, em entrevista à Tribuna Expresso.

Mas, embora a exigência, também havia espaço para algumas brincadeiras, naqueles tempos em Braga. "Lembro-me que fazíamos bastantes almoços de equipa e muitas vezes até era ele que pagava os almoços [risos]. Uma vez fizemos uma partida ao mister no dia de anos dele. Pegámos na chave do carro dele, que era um jipe, metemos no meio do campo de treinos e cobrimos o carro todo com post-its brancos e fomos escrevendo em alguns deles palavras como "chato", "agressivo", etc.. Ele quando entrou e viu o carro ali, no primeiro impacto não ficou muito contente, mas depois entrou na brincadeira. Tivemos de ficar a limpar aquilo tudo", revelou Tiba.