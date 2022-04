"Pedroto só houve um, mas temos um treinador à imagem do que se pretende"

Declarações de Pinto da Costa durante o discurso no jantar que se realizou no Museu do FC Porto para assinalar os 40 anos de presidência.

Pedroto e outros treinadores: "Na figura de Pedroto, queria agradecer a todos os treinadores que tive a felicidade de ter no clube. Todos deram o melhor, uns mais felizes, outros menos. A todos quero deixar uma palavra de gratidão e de saudade para os que já partiram. Pedroto só houve um, mas temos agora um treinador à imagem daquilo que se pretende: paixão, querer sempre ganhar e nunca estar contente. De Pedroto a Conceição quero envolver todos num abraço de agradecimento, porque foram eles que nos levaram às vitórias."

Jogadores marcantes: "Tive oportunidade de ter nestes 40 anos centenas de jogadores, uns melhores, outros menos bons, outros razoáveis, mas acho que mau mau nunca tive nenhum. Na impossibilidade de os ter hoje aqui, fiz questão de ter aqui os capitães dos meus 40 anos. Rodolfo Reis, capitão que encontrei com toda a galhardia quando tomei posse, o Fernando Fomes, Capitão de Tóquio, João Pinto, capitão de Viena, Jorge Costa, capitão de Sevilha e Gelsenkirchen, Helton, capitão de Dublin, Baía, capitão de imensos jogos e vitórias. Revejo-vos aqui com grande satisfação, saúdo em vocês todos aqueles que vestiram a camisola do FC Porto."

Reinaldo Teles: "Não posso deixar de ter uma palavra de muita saudade para com Reinaldo Teles. Era mais do que um amigo, era um irmão. Tinha a certeza que, se alguém me enviasse um tiro, a bala batia no peito dele antes de bater no meu. Por isso, tenho o prazer de ter aqui o seu filho."