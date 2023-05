MP pede condenação de Pedro Guerra: "Declarações extravasam liberdade de expressão"

Antigo diretor de conteúdos da BTV foi ouvido em tribunal no processo movido por Pinto da Costa, Luís Gonçalves e o FC Porto. Ministério Público pede a condenação.

Pedro Guerra foi esta quinta-feira ouvido em tribunal, no âmbito do processo movido por Pinto da Costa, Luís Gonçalves, administrador da SAD, e o FC Porto. O antigo diretor de conteúdos da BTV está acusado de difamação com publicidade e calúnia e um crime de ofensa a organismo.

"Eu cometi um erro que é perfeitamente aceitável. Eu não li a breve nos jornais a explicar o motivo da troca de árbitro. Não me passaria pela cabeça levantar uma questão que já se sabia que não é verdade", afirmou em tribunal, citado pelo Porto Canal.

O Ministério Público pede a condenação. "[As declarações]extravasam o direito à liberdade de expressão, são ofensivas do bom nome, levantam suspeita sobre Jorge Nuno Pinto da Costa, Luís Gonçalves e o FC Porto", defendeu a procuradora.

Em causa, recorde-se, estão declarações de Pedro Guerra em 2018 no programa "Prolongamento", da TVI. Afirmou, na altura, que o FC Porto tinha conhecimento prévio das nomeações dos árbitros e associou a vontade do clube à substituição de Fábio Veríssimo para dirigir o B SAD-FC Porto. "Quer Pinto da Costa, quer Luís Gonçalves têm conhecimento prévio de quem é que vai ser nomeado. E aquilo que me constou é que o FC Porto se mexeu para mudar Fábio Veríssimo, e a verdade é que Fábio Veríssimo não veio apitar (....)", disse.

Já fora do tribunal, Pedro Guerra considerou: "Espero se seja feita justiça, não pode valer tudo. Não se deve perseguir as pessoas pela opinião, mesmo que seja divergente. Não é normal um árbitro ser nomeado para um jogo do FC Porto e a partir desse jogo nunca mais ser nomeada nessa época. Na época seguinte, à segunda jornada, é nomeado para o B SAD- FC Porto, é substituído e não é dado uma razão. Enquanto o comentador, tenho o dever de questionar a razão da mudança. Infelizmente, foi um razão de forma maior, perdeu o avô. Nesse próprio programa apresentei as desculpas a Fábio Veríssimo Critiquei o Conselho de Arbitragem porque não estava a consagrar um princípio que instituiu, e bem: o segredo das nomeações. O FC Porto sabia as nomeações, dois, três dias antes", disse, afirmando que se sente alvo de "perseguição".

Durante as alegações finais, André Domingues, representante jurídico dos azuis e brancos, pediu uma indemnização total de 22,5 mil euros ao antigo diretor de conteúdos da BTV. A leitura da sentença está marcada para o dia 1 de junho.