Peça fundamental no xadrez de Conceição regressa e senta Manafá

A confirmar-se a opção, o médio brasileiro vai fazer o vigésimo jogo em 22 possíveis desta edição do campeonato e o 18.º a titular. Corona recua para lateral direito, repetindo-se a fórmula do clássico

Por estar castigado, Otávio falhou o jogo de quinta-feira em Leverkusen, com o Bayer, para a primeira mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa. O médio brasileiro prepara-se agora para regressar ao onze inicial do FC Porto na noite deste domingo, na receção ao Portimonense (20h30), jogo em que os dragões podem, à condição, assumir a liderança do campeonato, uma vez que o Benfica, que tem um ponto de vantagem, joga apenas amanhã, em Barcelos, com o Gil Vicente.

Otávio tem sido peça fundamental no xadrez de Conceição, que lhe reservou um lugar no lado direito do ataque para este encontro com os algarvios. Na prática, o treinador portista vai recuperar a fórmula que, por exemplo, tão bons resultados deu em Guimarães, com o Vitória - triunfo por 2-1 - e em casa com o Benfica, jogo que os dragões venceram por 3-2.

Numa época sem lesões, Otávio é o quinto jogador mais utilizado por Sérgio Conceição com 2585 minutos, tendo à frente apenas Marchesín, Alex Telles, Marcano e Corona

Ou seja, com Corona a recuar para lateral direito em relação ao encontro com o Bayer Leverkusen. Aí, coube a Manafá fazer essas funções, mas o ex-Portimonense não deve reencontrar a antiga equipa. Pelo menos, na condição de titular. A exibição menos conseguida, a que se junta o penálti cometido sobre Volland e a disponibilidade de Otávio, vão levá-lo para o banco.

Ausente do jogo da Liga Europa contra os alemães do Bayer Leverkusen, por ter uma sequência de três cartões amarelos na fase de grupos desta competição da UEFA (Young Boys, Rangers e Feyenoord), Otávio terá oportunidade, diante da formação algarvia, de fazer o vigésimo jogo em 22 possíveis desta edição do campeonato.

A influência do médio brasileiro na estrutura idealizada pelo treinador do FC Porto é de tal forma evidente que em apenas um jogo não saiu do banco (com o V. Setúbal, na 2.ª jornada) e só noutros dois não foi titular: na 3.ª jornada, na visita à Luz (jogou os últimos 20 minutos do triunfo por 2-0) e na 4.ª ronda, na receção ao Vitória de Guimarães (3-0), encontro em que entrou aos 77". A partir da 5.ª jornada, em Portimão, Otávio foi sempre titular, falhando apenas o jogo da 18.ª, com o Gil Vicente, no Dragão, também por estar a cumprir castigo.