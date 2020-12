Paulo Meneses confirma: FC Porto notificou o Paços sobre direito de preferência de Oleg

Lateral-esquerdo de 22 anos também é cobiçado pelo Olympiacos.

O FC Porto notificou o Paços de Ferreira sobre o interesse em exercer o direito de preferência pelo lateral-esquerdo Oleg Reabciuk - confirmando o cenário que O JOGO tinha anunciado -, revelou esta quarta-feira Paulo Meneses, presidente dos pacenses, em declarações à Rádio Renascença.

O internacional moldavo, de 22 anos, é cobiçado pelo Olympiacos, da Grécia, mas os dragões, que detêm uma percentegame do passe, podem avançar para a recompra do atleta.

"O Paços de Ferreira recebeu uma proposta do Olympiacos e, no cumprimento das suas obrigações, comunicou a quem tinha de comunicar para ser exercido, ou não, o direito de preferência. O terceiro clube [FC Porto] notificou o Paços que estaria interessado em exercer o direito de preferência. Até hoje não formalizámos nenhum contrato, nem o atleta me comunicou a sua decisão, que é fundamental", assinalou o dirigente à RR, prosseguindo:

"O atleta é que decide para resolvermos dentro de portas. Fomos notificados pelo clube preferente que queria exercer o seu direito, mas tem de chegar a acordo com o atleta", assinala Paulo Meneses, que vê como inevitável a saída do lateral, formado no FC Porto.

Pelo Paços de Ferreira, na presente época, Oleg leva dois golos marcados em 13 jogos oficiais.