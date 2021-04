Paulo Ferreira, a passagem do FC Porto em Turim e o desempenho de Pepe

Ex-internacional português de FC Porto e Chelsea foi convidado pela Eleven Sports a abordar a campanha portista na Champions e a influência do experiente central portista

Em entrevista à Eleven Sports, a propósito do embate entre o FC Porto e o Chelsea, relativo aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Paulo Ferreira, ex-futebolista dos dois clubes, assumiu que a eliminação da Juventus não causou espanto por conhecer a mentalidade portista.

"Não me surpreendeu porque passei por aquela casa e quando ali se joga, tem que se deixar tudo em campo. Mesmo quando as coisas não correm tão bem, nota-se a entrega dos jogadores. Isso é comum no FC Porto. Esse jogo [com a Juventus] serviu para ver uma equipa à Porto e ganhou com todo o mérito, mesmo reduzida a dez", referiu o antigo defesa português.

De seguida, Paulo Ferreira, agora olheiro do Chelsea, considerou que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, está a fazer "um trabalho fantástico" nas últimas épocas e reconheceu que deveria "dar os parabéns à equipa técnica e aos jogadores por estarem a ser fantásticos".

A entrevista de Paulo Ferreira à Eleven Sports, operador televisivo que transmitirá o FC Porto-Chelsea, serviu ainda para ex-jogador traçar o perfil do experiente defesa portista Pepe, com quem privou na seleção nacional, e avaliar a importância do mesmo na equipa azul e branca.

"É um grande jogador, com uma entrega muito grande. Vê-lo a jogar a este nível e com esta idade é fantástico. Ele trabalha e cuida-se muito. Tem sido muito importante para o FC Porto. A exibição dele em Turim foi fantástica e mostra muito bem a qualidade, experiência, liderança dele. Deixa tudo em campo e, se bem conheço o Pepe, foi sempre de deixar tudo em campo", acrescentou.

Paulo Ferreira apontara, antes, a felicidade e a tristeza sentidas pelo sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, dado o ditado embate entre o FC Porto e o Chelsea, e recordou a época (2003/2004) em que ergueu o troféu da prova milionário com a camisola portista.