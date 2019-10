Paulo Assunção em entrevista: o amor ao FC Porto, ao filho e um jogo especial

ENTREVISTA, PARTE I - Paulo Assunção vai estar no Dragão para assistir ao jogo do filho Gustavo contra a equipa que lhe abriu as portas do futebol europeu. O duelo entre FC Porto e Famalicão vale a liderança e muito mais.

O coração de Paulo Assunção bate aceleradamente antes do jogo de amanhã, no Dragão, entre o FC Porto e o Famalicão. Se por um lado está a equipa que lhe abriu as portas do futebol europeu, do outro lado está o filho Gustavo Assunção, médio de 19 anos que vem brilhando no sensacional líder do campeonato.

Paulo Assunção vai estar na bancada a assistir ao jogo. Curiosamente, há uns anos era o filho que estava fora dos relvados a torcer pelo pai: Gustavo vibrava com os golos de Lisandro López. O amor pelo futebol era tal que o agora médio do Famalicão começou a jogar nas camadas jovens do FC Porto, de onde saiu em 2008 para acompanhar o pai na viagem até Espanha, onde o progenitor teve quatro épocas de sucesso no Atlético de Madrid; foi lá que conquistou uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia. Agora, com a transferência do filho para o Famalicão, Paulo Assunção regressou a Portugal e voltou a habitar a moradia que já tinha comprado há vários anos nas praias de Gaia. Foi lá que O JOGO conversou com o antigo médio. A cimeira pela liderança foi, claro está, o assunto principal