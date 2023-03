Paulinho Santos: "Eu preferia jogar na Luz do que nas Antas. Dava-me mais gosto"

Excertos da entrevista de Paulinho Santos na "Hora dos Craques", apresentado por Maniche e Miguel Marques Monteiro, no Porto Canal

Relação com Lucho González, ser jogador à FC Porto: "Tivemos e temos uma amizade boa. Vem jantar a minha casa quando vem a Portugal. Quando o encontrei na A, era eu adjunto, ele era líder por natureza. O balneário ouvia tudo. Se ele dissesse 'hoje o treino tem de ser bom', o treino era top. Se houvesse discussões, ele controlava. Ser jogador à FC Porto é saber lidar com essas situações. É saber que, quando é preciso estarmos todos juntos, é para estarmos todos juntos. Às vezes, nos piores momentos, quando parece que estamos a cair, não caímos. O FC Porto é isso. Quando eles pensam que estamos a cair, estão enganados, o FC Porto não cai. Não há como."

Jogos especiais: "Para mim era ir jogar à Luz e ganhar. Eu preferia jogar na Luz do que nas Antas. Dava-me mais gosto, levava mais gente, eram muitos benfiquistas, vinha de lá mais satisfeito. Ia lá jogar pela Seleção e eles assobiavam-me. Para mim, era um prazer, não tinha problema nenhum. Porreiro, só me dava mais força. Às vezes, quando íamos lá jogar, subia ao relvado só com o presidente e eles 'aplaudiam-nos'."