Com a entrada de Varela, Paulinho Santos deixa a equipa B do FC Porto

Antiga glória dos dragões, deixou de ser adjunto de António Folha e deverá assumir semelhante cargo na formação de sub-19

A entrada de Silvestre Varela não constituiu a única alteração na equipa técnica do FC Porto B. Em sentido inverso, Paulinho Santos, antiga glória dos dragões, deixou de ser adjunto de António Folha e deverá assumir semelhante cargo na formação de sub-19, comandada por Nuno Capucho. Quer isto dizer que o antigo médio será o braço-direito de outro ex-companheiro de equipa, com quem partilhou o balneário dos dragões durante seis temporadas, entre 1997 e 2003.

Paulinho Santos, atualmente com 52 anos, integra a estrutura do futebol de formação portista desde 2005 e desempenhava funções na equipa B desde 2016. Regressa, agora, a um escalão onde também já trabalhou. De recordar que, na última temporada, a primeira com Capucho ao leme, os juniores do FC Porto terminaram o campeonato nacional no segundo posto, atrás do campeão Famalicão.