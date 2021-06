Conceição, os rumores e o contrato: "Há coisas mais importantes que o dinheiro"

Declarações de Sérgio Conceição na cerimónia de renovação de contrato com o FC Porto.

"Quando o senhor presidente me falou e falámos da renovação, obviamente que há outras coisas muito mais importantes do que o dinheiro que está no contrato", disse Sérgio Conceição este sábado, na cerimónia da renovação de contrato, válido até 2024.

"Ainda não falámos do plantel. É natural que alimentem alguns rumores e que convenha a algumas pessoas criar mais confusão sobre essas tais exigências. Ainda não falamos de nada, pensamos, sim, naquilo que é o planeamento da próxima época. Falámos de outras coisas importantes, para criarmos uma base para termos sucesso", disse ainda, abordando as alegadas exigências no que toca ao plantel. "Eu não exijo nada, sou exigente por natureza. Porque estou num clube exigente, com o presidente mais titulado do mundo, com muitos títulos nacionais, sete títulos internacionais que honram a nação portista e Portugal, fomos em muitas situações o estandarte lá fora. É um clube que me obriga a ser melhor todos os dias e eu estou habituado a trabalhar com gente dessa. Quando o presidente me falou e falámos sobre a renovação, obviamente que há outras coisas muito mais importantes do que o dinheiro e o contrato. Conta sim o que é a minha, a nossa ambição, a dedicação ao clube, o que queremos todos os dias para sermos mais fortes e continuarmos a ser um clube vencedor", sublinhou.

Conceição admitiu depois que a responsabilidade é maior. "Isto é tudo responsabilidade ao lado do presidente mais titulado do mundo. O presidente pode gostar de mim, mas se não fosse capaz ou competente não estaria aqui. Estou consciente das dificuldades, do clube que represento, não há nenhum dia o relaxar. Há mais responsabilidade e as pessoas sabem disso. Temos de nos reunir porque temos de planear e ter as coisas bem feitas. Nunca faria nada com ninguém nem falaria com ninguém sem ter conversa com o presidente. A partir do momento que tive a conversa manifestou a vontade de continuar, foi bem mais simples que primeiro contrato", afirmou.