Passagem de Sérgio Conceição ao Mestre Pedroto faz-se na bancada: eis os números

Conceição está suspenso preventivamente pela expulsão com o Famalicão e falha o jogo com o Arouca, que marcará um momento especial. Manuel Mota castigou invasão da "área técnica" adversária e, depois de mostrar o vermelho, ouviu "és um artista". Será fora do banco que Sérgio cumprirá o jogo 500 da carreira.

A coroação de Conceição como treinador com mais jogos na história do FC Porto está marcada para segunda-feira, mas far-se-á sem o protagonista no banco. O técnico de 48 anos viu o cartão vermelho contra o Famalicão e encontra-se suspenso preventivamente, pelo que será do lado de fora que ultrapassará os 322 jogos que José Maria Pedroto contabilizou em três passagens pelo clube.

Um registo marcante, sobre o qual Conceição teve dificuldade em falar na quarta-feira, até porque este não é o primeiro recorde do "Mestre" que bate.

Em janeiro já lhe havia retirado o de técnico com mais vitórias pelos portistas - atualmente leva 234 - e até ao final da época ainda terá a possibilidade de igualar ou bater mais dois: total de triunfos no campeonato, em que está apenas a dois dos 159 de Pedroto, e número de Taças de Portugal conquistadas (três). Antes, porém, em Arouca, Sérgio Conceição celebrará, também, os 500 encontros na sua carreira de treinador, iniciada em 2011.

Invasão da área técnica e o "artista" depois da expulsão

A hipótese de voltar a conquistar a prova-rainha do futebol português surge no horizonte de Sérgio Conceição depois de ter subido mais um degrau na escada de treinadores com mais presenças em finais da competição. O técnico é agora o segundo com mais qualificações para o jogo decisivo entre os que orientaram o FC Porto, apenas com menos uma do que... Pedroto (5), e terceiro no ranking absoluto. A eliminação do Famalicão permitiu a Conceição chegar às cinco no currículo porque já tinha uma com o Braga. O jogo, contudo, ficou marcado pela expulsão do treinador no período de compensação do prolongamento, quando Otávio fez o golo do empate (2-2). A atitude foi o resultado de uma descarga emocional para a qual contribuíram vários fatores: alegria pelo momento, desagrado pelos festejos de Iván Jaime, interpretados como provocatórios, e insatisfação pela postura do Famalicão numa fase mais adiantada da partida, quando, no campeonato, a equipa de João Pedro Sousa até tem uma média de tempo útil de jogo elevada (55,95%).

Certo é que, a haver lugar a uma sanção mais pesada do CD da FPF do que a que corresponde a um vermelho (um jogo), só será conhecida a partir de terça-feira. O relatório de Manuel Mota justifica a expulsão com o facto de Conceição ter invadido na área técnica do Famalicão. "Entrar na área técnica adversária provocando um conflito, num comportamento irresponsável. Após ser expulso, dirigiu-se ao árbitro dizendo repetidamente: "és um artista". Após isso dirigiu-se ao treinador adversário dizendo algumas palavras não percetíveis à equipa de arbitragem", pode ler-se no relatório a que O JOGO teve acesso. Certo é que, pelas imagens televisivas, a entrada na área técnica do Famalicão só se verificou depois de o treinador ter recebido o cartão. Até aí, a "confusão" acontece dentro das quatro linhas.