"Parecia irritado na roda? Ando sempre, faz parte da minha personalidade"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o FC Porto-Santa Clara (2-1), jogo relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Bloqueio mental depois do penálti falhado? "Também temos de dar mérito ao Santa Clara, se está lá [na última posição do campeonato] é porque não fez o suficiente para não estar noutro lugar, mas tem jogadores interessantes e os jogos começam a diminuir. Nós sabemos disso e não estivemos tão bem, eu não estive tão bem a dizer o que queria aos jogadores, normalmente eles metem em campo quase a 100 por cento a nossa estratégia. Criámos algumas situações mas podíamos ter feito mais golos e permitimos que o adversário saísse para o ataque, ainda que sem grande perigo, mas perdemos muitas bolas e devíamos ter tido um controlo de jogo diferente. Tentei retificar ao intervalo, às vezes corre bem, hoje não correu tão bem. Mas estivemos bem, tirando aquele no golo no final. Não foi demérito dos jogadores, foi do treinador".

Pareceu irritado na roda habitual com os jogadores: "Isso ando todos os dias, faz parte da minha personalidade. Estava a falar sobre o jogo e sobre coisas que devíamos ter feito melhor, mas não foi palestra nem coisa parecida. São coisas que temos de perceber como equipa, há situações que temos de controlar melhor e de forma diferente. Irritado... Vocês [jornalistas] já me conhecem e sabem que não ando aqui aos pulos de alegria, mesmo quando estou contente por dentro".