"Parece que o Benfica assume 'nós somos os piores criminosos do mundo em tudo o que seja não-desportivo'"

Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esta terça-feira no Porto Canal

Espanha e Benfica: "Temos visto o que tem sido em Espanha por um só caso, o chamado 'caso Negreira" que envolve o Barcelona. Aqui não estamos a falar de seis situações desde o inicio do ano. Estamos a falar de seis situações muito graves que envolvem o Benfica. Por mais que se tente passar a ideia de que nada disto é desportivo... parece que o Benfica assume o comportamento: "nós somos os piores criminosos do mundo em tudo o que seja em questão não desportivas, mas em questão desportiva somos uns gentlemens e respeitamos todas as regras". É quase anedótico."

Mensagem e cartilha: "A mensagem que o Rui Pedro Braz envia ao César Boaventura, já pós-fim do Vieirismo, é muito engraçada. 'Já sabes que comigo só há transparência, César. Não há brincadeiras. A partir de agora, o Benfica entra numa nova era. Que isto fique bem claro para ti e para toda a gente'. O que se percebe daqui é que o Benfica entrava numa nova era, de respeitar as regras do jogo, a lei. Mas antes então não respeitava. Isto é curioso, porque quem diz isto era a pessoa que sobre todos os casos do Benfica, enquanto comentador, quando era um dos pontas de lança da cartilha benfiquista, tinha aquela frase célebre: isto é uma mão cheia de nada. Ele repetiu-a à exaustão, mas não seria isso que ele pensava",