"Parece que há a intenção de atirar o FC Porto B para a zona de despromoção"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esteve esta quarta-feira no Porto Canal.

"Como é possível, depois do que aconteceu no último jogo com o Estoril, em que foi sonegada a vitória com um penálti inexistente, acontecer também isto?", questionou Francisco J. Marques, esta quarta-feira no Porto Canal. O diretor de comunicação do FC Porto referiu-se assim ao lance do penálti contra a equipa B dos portistas, que hoje perdeu, em casa, com o Académico de Viseu, por 3-2.

"Poucos minutos depois, há um penálti claríssimo a favor do FC Porto por irregularidade de João Pica. Um lance muito visível. O jogo terminou com a vitória do Académico de Viseu, mas poderia ter terminado ao contrário. Os jogadores do FC Porto B ficaram sem cinco pontos em duas jornadas. Parece que há uma intenção de atirar o FC Porto B para a zona de despromoção... Isto é inaceitável", disse ainda.