"Parece-me que o lado financeiro não tem correspondido à valorização dos jogadores"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen.

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao encontro com o Bayer Leverkusen, da quarta ronda da Champions, e abordou a importância dos três pontos no jogo da Alemanha.

"É um grupo à imagem da época passada, em que qualquer uma das equipas pode passar e, neste momento estamos na luta, com a boa vitória que tivemos no Dragão. Acredito que são tudo jogos muito equilibrados e é importante não perder. Isto não quer dizer que o empate é bom, porque viemos à procura da vitória, até porque é extremamente importante para nós em termos desportivos e também financeiros", afirmou.

"Cabe-me trabalhar nesse sentido, a nível desportivo, prova disso é o esforço que temos feito e o sucesso que temos tido, porque no ano passado conquistámos três títulos e entrámos de forma direta na Liga dos Campeões. Temos, com esta prova e com os títulos, evoluído e potenciado jogadores, o que, em termos financeiros, também é uma situação importante para o clube. Agora, esse lado financeiro não me cabe a mim, mas a quem se ocupa disso, trabalhar nesse sentido. O que me parece que não tem correspondido à evolução dos jogadores e ao sucesso desportivo", disse ainda.