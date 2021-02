"Para ser jogador do FC Porto não basta ser da formação nem ser bonito nas redes sociais"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, sobre o empate, 2-2, no Estádio do Dragão, com o Boavista.

Primeira parte desastrosa: "Foi uma primeira parte desastrosa da nossa parte, entraram as camisolas mas as camisolas não jogam. É preciso correr, ter dinâmica, depois da perda da bola reagir a essa perda, a transição ataque-defesa foi muito muito má e estávamos avisados para isso tudo. Às vezes as pessoas podem confundir o que é jogar no FC Porto. Como já disse, não basta ter contrato, é preciso mais. Não basta ser da formação, não basta ser bonito nas redes sociais. É preciso algo mais do que demonstrámos na primeira parte. É irreconhecível. Foi a pior primeira parte desde que sou treinador, desde sempre. Na segunda parte retificámos e fomos a equipa que costumamos ser."

Falta "aquela pontinha de sorte": "Também falta aquela pontinha de sorte. Tudo nos acontece. Primeiro golo do Boavista não há canto sequer, o Sérgio [Oliveira] falhou o penálti, faz parte do jogo. Foi o quinto jogo em 15 dias, nem 72 horas temos de recuperação, e alguns jogadores que foram tirados do jogo de forma injusta do jogo, porque não fomos prejudicados só nos últimos jogos, também fomos neste, ao nível de opções que normalmente tenho."