Jovem extremo do FC Porto respondeu às questões dos seguidores nas redes sociais.

Benicio Baker-Boaitey, jovem jogador que trocou a formação do West Ham pela do FC Porto neste defeso, respondeu às questões dos seguidores no Instagram.

Quando lhe foi colocada uma pergunta sobre a rivalidade com o Benfica, o extremo inglês não hesitou na resposta: "Para quê odiar o Benfica quando somos melhores do que eles?", atirou Benicio.

Com apenas 16 anos, o jovem atacante reforça a ambição de chegar à equipa principal do FC Porto: "O que pensei quando vi o Estádio do Dragão? Vou jogar lá no próximo ano", asseverou.