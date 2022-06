Entrevista de Pepe à revista "Dragões", onde o central portista aborda o passado, o presente e o futuro da passagem pela Invicta

O trabalho a mais no FC Porto: "Para poder ganhar no FC Porto temos de correr mais do que os nossos adversários. Muito mais. Identifico-me muito com esse espírito aqui do Norte, que também é o de Portugal. Nós somos um povo humilde, trabalhador, que nunca vira a cara ao trabalho e que acredita muito nas nossas capacidades. Senti isso desde a minha primeira passagem pelo FC Porto. Aqui, no FC Porto, para podermos ganhar temos de correr mais, de lutar mais e de fazer sempre mais do que os adversários para conseguirmos títulos ano após ano. Muita gente pensa que é fácil, mas não é. Esse é o espírito da nossa região Norte, onde vive malta trabalhadora que arregaça as mangas quando tem de ser e independentemente de quem estiver do outro lado."

Esforço e ausência de paragem na pandemia: "Poderia falar muito sobre isso, mas vou dizer algo que vai deixar tudo bem claro: praticamente todos os clubes pararam durante a pandemia. Dez dias, uma semana, quase todos fizeram umas miniférias. Nós, no FC Porto, trabalhámos todos os dias e treinámos todos os dias em casa. Imaginem o quão difícil é seguir um plano de treino diário sem sair de casa e depois juntar toda a gente duas ou três vezes por semana no Zoom para debater lances que já tinham ocorrido durante a época. Tudo para percebermos como poderíamos melhorar e como poderíamos aperfeiçoar os nossos movimentos. Enquanto os outros estavam a descansar, nós estávamos a trabalhar. Treinávamos de segunda a sábado e tínhamos o domingo livre, mas, no sábado, simulávamos o esforço de um jogo. Tínhamos de apresentar os níveis físicos certos e nisso o nosso staff foi impressionante. Fazíamos um jogo de 90 minutos a treinar dentro de casa. Com esse brio, típico do nosso povo aqui do Porto, demos a volta a esse campeonato."