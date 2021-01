"Para o Zaidu é igual jogar com o Vizela ou contra o Manchester City"

Diretor desportivo do Santa Clara exalta a capacidade de adaptação do nigeriano, agora no FC Porto.

Zaidu foi contratado pelo FC Porto no último verão e, aquando da saída de Alex Telles para o Manchester United, foi lançado "às feras", agarrando o lugar de lateral-esquerdo na equipa de Sérgio Conceição.

Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Santa Clara - clube que vendeu o nigeriano aos dragões - destaca a capacidade de adaptação do atleta e, em declarações à rádio Renascença, explica que o "segredo" está na mentalidade.

"Mostrou que estava um ali jogador com qualidade para se afirmar na I Liga, fez uma época fantástica e hoje já não me surpreende a afirmação no FC Porto. Vimos como ele correspondeu neste nível e como não acusou a pressão no salto, sabíamos que estava preparado mentalmente para este salto para o FC Porto. É inconsciente, no bom sentido. Para ele é igual jogar com o Vizela ou contra o Manchester City. Encara os jogos com a mesma naturalidade. Tem muita confiança em si próprio", assinalou o dirigente dos açorianos, prosseguindo com os elogios a Zaidu:

"Foi-nos falado por algumas pessoas que [Zaidu] estava a destacar-se no Mirandela. Eu próprio fui lá em novembro ver um Vizela-Mirandela, ele até jogou a central, mas para mim não restavam dúvidas e passado pouco tempo ele assinou connosco porque não restava dúvidas de que estava ali um jogador com enorme margem de progressão. Ficou logo vinculado para vir na época seguinte. Teve a evolução que hoje vemos, merece, é um rapaz humilde, sério e trabalhador, com muita qualidade", acrescentou Diogo Boa Alma.