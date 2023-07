"Para o Galeno, acho que seria vantajoso mais uma temporada no FC Porto"

ENTREVISTA, PARTE II - Nené, antigo lateral do Leixões, é um dos grandes amigos de Galeno em Portugal.

Nené reconhece que Galeno vive o melhor momento da carreira. "Já não tenho nada a ver com a carreira dele, mas acho que seria vantajoso mais uma temporada no FC Porto. Depois há a porta da seleção que pode ser aberta a qualquer momento. O Galeno foi decisivo em muitos jogos, inclusive está no melhor onze da Champions da fase de grupos", salienta Nené, orgulhoso do caminho traçado.

"De um menino tímido, que ficou assoberbado com excesso de informação quando chegou, à máquina que se vê agora. É mérito dele, do que trabalhou e das qualidades que sempre teve."

Um cão feliz a cada golo de Galeno

"Eu trabalhava com o António Teixeira e estava incumbido de compilar informação dos jogadores identificados no Brasil. Chegam as informações do Galeno, quando começa a jogar no Trindade, e fiz vídeos que ainda guardo com os melhores momentos dele, já a desequilibrar com 16 e 17 anos. Passado um tempo disse que ele ia ter as condições de triunfar. Correu bem, como podia não correr. A relação com o Galeno é de amigo, nunca ganhei nada com ele, a única coisa que ganhei do Galeno foi o cão, o Billie. Dá-se o caso de ter ganho 12 dias de férias do Folha e disse que estava com saudades da família, que queria aproveitar para ir a casa, mas não sabia como fazer com o cão. Fiquei com ele nessa altura e até hoje. Quando o Galeno marca costumo sair à rua com o Billie e uma trela azul. Ligo-lhe e digo que o Billie está feliz.", conta.