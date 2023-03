Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, referiu-se esta noite à notícia de que empresário César Boaventura é acusado de três crimes de corrupção ativa e um outro de forma tentada em benefício do Benfica.

"Não é propriamente uma surpresa que César Boaventura seja acusado de corrupção desportiva. Falava-se à boca pequena que era uma das pessoas que intermediava a influência de alguns jogadores nos jogos do Benfica, A acusação parece estar suportada no testemunho dos próprios jogadores e isto deixa-o em maus lençóis. E ao Benfica também, apesar de ter sido ilibado por causa da responsabilidade das pessoas coletivas, pela lei, diz a procuradora, só podia ser acusado se ele fosse funcionário do Benfica. Pelo menos, para já, o Benfica escapa à acusação, mas não à vergonha", disse Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esta terça-feria no Porto Canal.

Em causa, a notícia de que empresário César Boaventura é acusado de três crimes de corrupção ativa e um outro de forma tentada em benefício do Benfica.

"O César Boaventura não estava a fazer isto por mote próprio, não passa pela cabeça de ninguém. Todos sabem da proximidade que existiu sempre entre os responsáveis do Benfica e o César Boaventura, com Vieira à cabeça, mas ainda recentemente o Público revelava a troca de mensagens entre César Boaventura e Rui Costa e também com Rui Pedro Brás", acrescentou.

"É muito importante que estas coisas sejam esclarecidas. Não sei até que ponto estas coisas terão implicações na justiça desportiva. Estamos perante alguém que pelos vistos suborna jogadores para perderem jogos com o Benfica, parece que a justiça desportiva tem de averiguar isto e sendo verdade punir com um castigo bastante severo. Não há memória no futebol português de um caso com esta dimensão. Um empresário de jogadores andava a subornar. Isto vai além do caso da mala, isto é pedir aos jogadores para facilitarem. Descobriram-se estes, quantos mais não serão? Isto mancha o Benfica dos últimos dez anos", referiu ainda o diretor portista.