Para assistência em jogo ligar ao 25: Otávio já só tem Deco pela frente

Otávio voltou a ser decisivo e reforçou o estatuto entre os nomes com mais passes para golo pelo FC Porto. O médio é apenas o terceiro jogador desde 2000 a atingir os dois dígitos nas ofertas em quatro épocas seguidas, depois de Deco e Alex Telles. Na contagem global, só o "Mágico" o supera.

Ligado à corrente, decisivo e de volta à melhor forma: Otávio assinou uma exibição muito completa em Chaves e reforçou o estatuto num clube restrito.

Desde o ano 2000, o criativo é apenas o terceiro jogador a atingir os dois dígitos nas assistências em quatro épocas consecutivas, depois de Deco (2000-2004) e Alex Telles (2016-2019). No último triunfo do FC Porto, em concreto no golo inaugural de Danny Namaso, o camisola 25 somou a 11.ª oferta da época, depois das 13 em 2019/20, 12 em 2020/21 e novamente 13 na última temporada.