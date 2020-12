Palmeiras pronuncia-se sobre Hulk: "É um assunto que requer muita paciência"

Clube orientado por Abel Ferreira assume o interesse no avançado brasileiro, que também está nas cogitações do FC Porto.

Hulk termina contrato com o Shanghai SIPG no final do presente mês de dezembro e até já se despediu do clube chinês. No horizonte, surge um possível regresso à Europa, pela porta do FC Porto, ou ao Brasil natal, onde já foi associado a clubes como o Vasco da Gama e o Palmeiras.

No caso do "verdão", orientado por Abel Ferreira, o interesse já foi confirmado. No sábado, o presidente em exercício, Paulo Buosi - Maurício Galiotte recupera da covid-19 -, abordou a situação do avançado de 34 anos.

"O Hulk é um grande jogador, de seleção brasileira e é palmeirense. Todos os grandes jogadores interessam ao Palmeiras. Evidentemente, atravessamos um ano muito difícil, então é um assunto que requer muita paciência, responsabilidade e é assim que o assunto vai ser tratado. Vai ser tratado internamente", afiançou o dirigente antes do duelo entre Palmeiras e Bahia. No seguimento, Buosi falou sobre as limitações financeiras impostas pela pandemia:

"É um ano muito difícil. O futebol não fica distante disso. Temos uma queda nas receitas na ordem dos 30 por cento e isso é um grande problema para qualquer clube. Estamos a tratar com muita responsabilidade e um dos nossos objetivos é manter o clube financeiramente saudável. Uma das fontes de receita é a venda de atletas. Sabemos que isso pode acontecer, mas vamos tratar esse assunto sempre dando prioridade àquilo que o clube achar interessante e o no momento que o clube achar interessante", acrescentou Paulo Buosi.

Quanto a Hulk, de recordar que o FC Porto está a considerar avançar para a contração do brasileiro, que já representou o clube azul e branco entre 2008 e 2012.