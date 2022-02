Palmas para Pepe, o capitão que chegou a Portugal de canadianas e com cinco euros nos bolsos

Pepe, defesa e capitão do FC Porto

O JOGO convidou o empresário que o trouxe para Portugal, em 2001, o treinador que o lançou no Marítimo e, ainda, um ex-companheiro a darem os parabéns ao central portista.

Pepe está de parabéns. O central comemora este sábado 39 anos e promete elevar ainda mais a fasquia do recorde de longevidade no FC Porto e na Seleção Nacional, onde já é o mais velho de sempre a jogar.

Pelo clube não o fará amanhã, domingo, porque terá de cumprir castigo na sequência dos incidentes com o Sporting, no Dragão. Ainda assim, será mais um dia passado a trabalhar e junto do grupo, como tantos outros ao longo da carreira.