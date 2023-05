Palco aberto ao pronto-socorro: FC Porto sofre menos golos com Fábio Cardoso

Fábio Cardoso chega-se à frente pela vaga de Marcano. Dragões sofrem menos golos com o 2 em ação; O terceiro posicionado da hierarquia do eixo defensivo portista vai render o espanhol, expulso contra o Boavista, no duelo que decide a ida ao Jamor. Em dupla com Pepe, fará o jogo 50 pelos azuis e brancos.

Os cerca de 25 minutos que se seguiram à expulsão de Marcano no FC Porto-Boavista, no domingo, serviram de amostra do que se pode esperar para o duelo com o Famalicão em relação ao eixo defensivo dos dragões. Lançado para estabilizar o setor recuado e responder ao ímpeto axadrezado na procura do empate, Fábio Cardoso posicionou-se ao lado de Pepe e cumpriu. Os dois formaram a dupla que, salvo imprevistos, será titular esta noite (20h30), deixando Sérgio Conceição descansado em relação à rendição forçada do espanhol.

Isto, porque os registos defensivos dos campeões nacionais não têm sofrido com a ausência de um dos indiscutíveis e a consequente entrada de Fábio. Pelo contrário: os números mostram que, com o camisola 2 em campo, até sofrem menos golos.