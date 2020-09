"Palavras do Soares? São as de quem tinha contrato com o FC Porto e o sentia"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao dérbi com o Boavista, marcado para as 21h00 de sábado.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, abordou a saída de Soares nesta sexta-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, dizendo que o avançado brasileiro sentia o clube e que deixa a Invicta melhor, tanto dentro como fora de campo.

"As palavras do Tiquinho são as de quem não só tinha contrato, mas também o sentia. Para jogar no FC Porto não basta ter contrato, é preciso senti-lo. Ele aprendeu que aqui é preciso sentir o clube, a região, os adeptos, as pessoas que trabalham aqui. Vai daqui melhor jogador, melhor homem e o grupo deseja que tenha muito sucesso", afirmou Sérgio Conceição.

Confira o que disse Soares, que vai reforçar o Tianjin Teda, da China: