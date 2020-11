Palavras de Conceição sobre expulsão em Paços valem inquérito do Conselho de Disciplina

Conselho de Disciplina anunciou a instauração de um processo de inquérito por "confronto com a factualidade reportada pelo árbitro" do Paços de Ferreira-FC Porto.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo de inquérito na sequência das declarações de Sérgio Conceição sobre a expulsão em Paços de Ferreira, após o apito final do jogo que o FC Porto perdeu por 3-2, na sexta jornada da I Liga.

Após essa partida, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Portimonense, o treinador do FC Porto qualificou a expulsão como "ridícula" e explicou a troca de palavras com o árbitro Nuno Almeida:

"Foi ridícula a minha expulsão. Foi a expulsão mais ridícula que houve. Um simples olhar e cara pesada deu-me expulsão. Fui ter com ele no balneário e ele disse: 'Expulsei-te não por algo que disseste ou por falta de respeito, mas pela tua cara'. Há testemunhas disso", afiançou Sérgio Conceição. O relatório do árbitro refere que o técnico ter-se-á dirigido a Nuno Almeida com as palavras: "És uma vergonha, és um mentiroso", que valeram uma suspensão de 15 dias a Conceição.

Dadas as diferenças entre as descrições da troca de palavras, o CD abriu o referido inquérito "por confronto com a factualidade reportada pelo árbitro no relatório do jogo n.º 10602".