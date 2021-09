Palavras de Conceição dividem opiniões, mas atitude para o Paços não

Treinador portista falou com Pinto da Costa ainda na terça-feira e, ontem, apresentou exemplos à equipa de momentos do passado para provar que, com os "reds", foi uma sombra do que pode fazer.

A exibição realizada contra o Liverpool não é para repetir. Sérgio Conceição vincou-o após o jogo, em conferência de Imprensa, e reiterou-o ontem, no primeiro treino após a derrocada com os ingleses, já depois de ter falado com Pinto da Costa.

A troca de impressões decorreu no próprio dia do desafio, no Dragão, como é normal acontecer nos jogos em casa, e a conclusão foi a esperada, pelo que Conceição surgiu normalmente no Olival para trabalhar.