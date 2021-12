Pai de Taremi: "Problema psicológico? Sim, é. Acontece a qualquer jogador"

Taremi, avançado do FC Porto

Alireza Taremi em declarações à Imprensa iraniana.

Pai de Taremi, Alireza Taremi, em declarações à Imprensa iraniana, falou sobre o momento do avançado do FC Porto, sem marcar desde 26 de novembro, admitindo que o filho está com um problema a nível psicológico, mas que acreditando que a situação se resolverá.

"Problema psicológico? Sim, é. É um problema que acontece a qualquer jogador. Se Deus quiser, vai resolver-se. Se Deus quiser, a situação do Mehdi [Taremi] vai melhorar. Ele espera ultrapassar este período", começou por dizer Alireza Taremi, antes de revelar as expectativas para o que resta da época do FC Porto.

"O FC Porto tem a oportunidade de ganhar o campeonato português se continuar como está. E também vencerá a Lázio na Liga Europa", concluiu.